Мужчина зарезал следившую за его финансами пожилую соседку из-за отказа отдавать деньги

0
Фото:  

Разгоряченный спиртным житель Промышленновского района нанес пенсионерке, хранившей его деньги, несколько ранений ножом в грудь. Поводом для этого послужил отказ женщины отдавать горожанину средства на продолжение застолья.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы СУ СКР Кузбасса, известно, что убийство было совершено в январе текущего года. Тогда же на застолье у 43-летнего обвиняемого закончился алкоголь. Он, желая продолжить распивать спиртное, пошел к 80-летней соседке, у которой хранил свои деньги. Женщина отказала ему, отметив, что отдаст средства после того, как он протрезвеет. Ответ пожилой горожанки привел мужчину в гнев, и он напал на пенсионерку с холодным оружием.

- Обвиняемый разозлился нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - уточнили правоохранители.

Сам злоумышленник покинул место преступление, а тело обнаружили родственники погибшей. Они же и вызвали полицейских.


Личность подозреваемого была оперативно установлена. Мужчину задержали. Он признал свою вину.


К текущему моменту дело, возбужденное по данному факту, уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25071

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined