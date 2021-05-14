Мужчина зарезал следившую за его финансами пожилую соседку из-за отказа отдавать деньги

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы СУ СКР Кузбасса, известно, что убийство было совершено в январе текущего года. Тогда же на застолье у 43-летнего обвиняемого закончился алкоголь. Он, желая продолжить распивать спиртное, пошел к 80-летней соседке, у которой хранил свои деньги. Женщина отказала ему, отметив, что отдаст средства после того, как он протрезвеет. Ответ пожилой горожанки привел мужчину в гнев, и он напал на пенсионерку с холодным оружием.

- Обвиняемый разозлился нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, - уточнили правоохранители.

Сам злоумышленник покинул место преступление, а тело обнаружили родственники погибшей. Они же и вызвали полицейских.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Мужчину задержали. Он признал свою вину.

К текущему моменту дело, возбужденное по данному факту, уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.