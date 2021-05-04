Мужчина выбежал на едущую легковушку в Кузбассе

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Фото:  

Поджидавший машину возле дороги житель Ленинска-Кузнецкого пытался попасть под автомобиль. С разбега ему удалось удариться о боковую часть кузова отечественной легковушки.

Об инциденте в кузбасском городе очевидцы рассказали в социальных сетях. Момент ДТП был запечатлен на камеры. Его горожане распространили вместе с информацией о происшествии.


По кадрам, опубликованным в Сети, видно, что сначала мужчина поджидал автомобиль, находясь недалеко от дороги, по которой передвигается транспорт. Заметив машину, мужчина активизировался: горожанин с разбегу попытался попасть под колеса едущего авто. Несмотря на попытку оказаться именно на передней часть кузова, мужчина попал только в бок: увернувшемуся автомобилисту удалось сократить ущерб путем маневрирования. Инициатор инцидента на дороге упал после столкновения, а водитель остановился.


Распространившие информацию о происшествии в Сети кузбассовцы считают, что мотивирован пеший участник дорожного движения был желанием заработать. Аналогичное мнение сложилось и у пользователей Сети, обративших внимание на соответствующую публикацию. Горожане посчитали, что пешеход может быть мошенником.

Видео: Инцидент Кузбасс

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