Мужчина выбежал на едущую легковушку в Кузбассе

Об инциденте в кузбасском городе очевидцы рассказали в социальных сетях. Момент ДТП был запечатлен на камеры. Его горожане распространили вместе с информацией о происшествии.

По кадрам, опубликованным в Сети, видно, что сначала мужчина поджидал автомобиль, находясь недалеко от дороги, по которой передвигается транспорт. Заметив машину, мужчина активизировался: горожанин с разбегу попытался попасть под колеса едущего авто. Несмотря на попытку оказаться именно на передней часть кузова, мужчина попал только в бок: увернувшемуся автомобилисту удалось сократить ущерб путем маневрирования. Инициатор инцидента на дороге упал после столкновения, а водитель остановился.

Распространившие информацию о происшествии в Сети кузбассовцы считают, что мотивирован пеший участник дорожного движения был желанием заработать. Аналогичное мнение сложилось и у пользователей Сети, обративших внимание на соответствующую публикацию. Горожане посчитали, что пешеход может быть мошенником.