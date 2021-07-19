Мужчина в зеленой майке и черных шлепанцах пропал в Кузбассе

По информации добровольцев, пропал Пестерников Виктор Владимирович 15 июля. С этого же дня местонахождение кузбассовца 1980 года рождения неизвестно. Публикация с соответствующими данными появилась в официальном сообществе филиала "Лизы Алерт", ведущего поисковую деятельность в Кемеровской области, в социальных сетях.

Приметы мужчины: рост 177 сантиметров, имеет нормальное телосложение, волосы - русые, глаза – голубые. Отмечается также, что на голове у него наблюдается залысина.

На момент, когда пропавшего видели в последний раз, на нем были надеты: зеленая майка, черные спортивные штаны и шлепанцы того же цвета.

Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего землякаа, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.