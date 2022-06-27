+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Мужчина в синей майке и сандалиях пропал в Кемерове

0
Фото:  

Волонтеры начали поиски пропавшего без вести кемеровчанина, местонахождение которого неизвестно с минувших выходных.

Добровольцы проинформировали о начавшихся поисках 36-летнего Евгения Владимировича Крюкова из столицы Кузбасса. Об исчезнувшем ничего неизвестно с 26 июня этого года.


Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в синюю майку, серые штаны и коричневые сандалии.


Если вы обладаете данными о том, где сейчас находится Евгений, то срочно позвоните по телефону 8-800-700-54-52 либо по номеру 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что волонтеры начали поиски 65-летней женщины из города Прокопьевск в Кемеровской области.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37557

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined