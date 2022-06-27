Мужчина в синей майке и сандалиях пропал в Кемерове

Добровольцы проинформировали о начавшихся поисках 36-летнего Евгения Владимировича Крюкова из столицы Кузбасса. Об исчезнувшем ничего неизвестно с 26 июня этого года.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в синюю майку, серые штаны и коричневые сандалии.

Если вы обладаете данными о том, где сейчас находится Евгений, то срочно позвоните по телефону 8-800-700-54-52 либо по номеру 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что волонтеры начали поиски 65-летней женщины из города Прокопьевск в Кемеровской области.