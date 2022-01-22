Мужчина в шапке с помпоном пропал без вести в Кемерове

По данным поисковиков, местонахождение Артема Юрьевича Оглезнева из города Кемерово остается неизвестным с 19 января. С собой у горожанина в день исчезновения был черный рюкзак с красной полоской.

Приметы пропавшего: рост 188 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в черный удлиненный пуховик, темно-синие джинсы, темно-синие ботинки и на голове была надета черная вязанная шапка с помпоном.

Если вам что-либо известно о том, где кемеровчанин находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.