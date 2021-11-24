Мужчина в Новокузнецке умер у дверей банка

Сообщение о гибели мужчины возле дверей банка на улице Тореза, 75, в Новокузнецке появилось в понедельник, 22 ноября. Кадры с мертвецом местные жители разместили в сообществе в Instagram.

– Умер мужчина 1938 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, – указал интернет-журналу AVOKADO источник в экстренных службах региона.

Судя по снимкам, в инциденте разбирались стражи порядка. Также на месте происшествия работала бригада медиков.