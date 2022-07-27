Мужчина в куртке и шлепанцах исчез в кузбасском селе

0
Фото:  

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" приступили к поискам 46-летнего жителя Кемеровской области, который пропал будучи в куртке и шлепанцах.

В селе Мазурово, что в Кемеровской районе, бесследно исчез 46-летний Сергей Леонидович Бельков, о чем стало известно из сводки волонтеров ПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что в последний раз мужчину видели во вторник, 26 июля.


Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны и черные шлепанцы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что на юге Кузбасса бесследно исчезла 30-летняя женщина, волонтеры начали поисковую операцию. Опубликована ориентировка.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38584

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined