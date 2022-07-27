Мужчина в куртке и шлепанцах исчез в кузбасском селе

В селе Мазурово, что в Кемеровской районе, бесследно исчез 46-летний Сергей Леонидович Бельков, о чем стало известно из сводки волонтеров ПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что в последний раз мужчину видели во вторник, 26 июля.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны и черные шлепанцы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что на юге Кузбасса бесследно исчезла 30-летняя женщина, волонтеры начали поисковую операцию. Опубликована ориентировка.