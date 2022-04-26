Мужчина в кожаных туфлях и кепке пропал в Кузбассе

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" сообщили о пропаже 35-летнего киселевчанина Анатолия Корнева. О его местонахождении неизвестно с 19 апреля.
Из примет: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русый с зелеными глазами.
Был одет: черная спортивная куртка, спортивные штаны, кожаные туфли и серая кепка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Добровольцы также ведут поиски женщины в золотисто-коричневой куртке.
Фото: "Лиза Алерт"
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