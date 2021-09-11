Мужчина в кожаной куртке бесследно исчез в Кузбассе

В Кемеровской области ищут Мурашова Николая Ивановича 1957 года рождения, проживающего в поселке Литвиново. 6 сентября мужчина ушел из дома, так и не вернувшись. Об этом рассказали волонтеры ПО "Лиза Алерт" в соцсетях.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, карие глаза. Был одет в коричневую кожаную куртку, рубашку, серые брюки и черные туфли.

Владеющих сведениями о возможном местонахождении пропавшего волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.