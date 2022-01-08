Мужчина в коричневой дубленке пропал без вести в Кузбассе

По данным поисковиков, Александр Михайлович Квачев пропал несколько дней назад, 5 января, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы исчезнувшего жителя Чебулинского района: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Когда его видели в последний раз, был одет в коричневую дубленку, синие спортивные штаны, утепленные галоши камуфляжной расцветки и коричневую шапку.

Если вам что-либо известно о том, где Александр находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.