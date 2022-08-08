Мужчина в Кемерове с балкона пустил мощную струю на гуляющих детей

Мощная струя обрушилась на детскую площадку с балкона многоквартирного дома. По словам жителей двора, мужчина каждый день меняет насадки на шланге, а также включает громкую музыку по ночам.

– Кузнецкий 98, психа лечили полгода, но ничего не получилось, чудит как и раньше, шланг настроен на детскую площадку, – следует из текста поста во "ВКонтакте".

Возмущенные горожане добавили, что ничего не могут сделать с надоедливым соседом, поскольку по закону с ним можно лишь провести беседу, но и такой подход желаемых результатов не приносит.

Ранее редакция интернет-журнала AVOADO писала, что кемеровчане нашли в кустах девушку с оголенными ягодицами.