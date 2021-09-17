Мужчина в Кемерове попался на хранении наркотиков в крупном размере

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание 31-летнего жителя Кемерово. Очевидцы заметили, что мужчина искал что-то в лесополосе в черте города и обратились в полицию.

После задержания сотрудники провели досмотр и обнаружили у кемеровчанина свертки с героином и фентанилом общей массой около трех граммов. Мужчина заявил, что приобрел их для личного потребления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в полиции Кузбасса.