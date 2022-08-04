+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Мужчина в камуфляжных штанах затерялся в кемеровском СНТ

0
Фото:  

Кемеровчанин пропал в СНТ "Южное", о чем волонтеры сообщили сегодня 4 августа. Местонахождение мужчины не известно со вторника.

В СНТ "Южное" в столице Кузбасса пропал 38-летний Илья Сергеевич Шипуло. Из ориентировки кузбасских поисковиков следует, что 2 августа 2022 года мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал.


Приметы исчезнувшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На нем была темно-синяя майка, камуфляжные штаны, синие шлепанцы.


Полезную для поисков Ильи информацию можно сообщить волонтерам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что сероглазый мужчина в черной футболке пропал в Кузбассе.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38846

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined