Мужчина в камуфляжных штанах затерялся в кемеровском СНТ

В СНТ "Южное" в столице Кузбасса пропал 38-летний Илья Сергеевич Шипуло. Из ориентировки кузбасских поисковиков следует, что 2 августа 2022 года мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал.

Приметы исчезнувшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. На нем была темно-синяя майка, камуфляжные штаны, синие шлепанцы.

Полезную для поисков Ильи информацию можно сообщить волонтерам по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что сероглазый мужчина в черной футболке пропал в Кузбассе.