Мужчина в камуфляжных штанах и красной майке пропал в Кузбассе

Виктор Николаевич Лебедев 1986 года рождения пропал без вести в селе Усть-Сосново Топкинского района. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 30 мая текущего года, сообщают волонтеры ПСО "Лиза Алерт".

Рост пропавшего кузбассовца составляет 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Был одет в красную майку, серо-зеленые камуфляжные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Кроме того, продолжаются поиски кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого юргинца с голубыми глазами, мужчины в темно-сером жилете.