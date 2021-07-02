Мужчина в голубых сапогах пропал в Кузбассе

Добровольцы в Кузбассе занялись поиском 40-летнего Кудашкина Юрия Васильевича, о чем накануне объявили в своем официальном сообществе в социальных сетях. Местонахождение мужчины 1981 года рождения неизвестно с 25 июня. Тогда же он вышел из дома, однако больше не вернулся обратно.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение, волосы – светло-русые, глаза – зеленые.

На момент, когда кузбассовца видели в последний раз, на нем были надеты: черная куртка, голубые сапоги и черная кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.