Мужчина в голубых сапогах пропал в Кузбассе

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Поисковики в Кемеровской области объявили о начале поисков пропавшего жителя села Костенково, расположенного в Новокузнецком районе.

Добровольцы в Кузбассе занялись поиском 40-летнего Кудашкина Юрия Васильевича, о чем накануне объявили в своем официальном сообществе в социальных сетях. Местонахождение мужчины 1981 года рождения неизвестно с 25 июня. Тогда же он вышел из дома, однако больше не вернулся обратно.


Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение, волосы – светло-русые, глаза – зеленые.


На момент, когда кузбассовца видели в последний раз, на нем были надеты: черная куртка, голубые сапоги и черная кепка.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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