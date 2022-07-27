Мужчина в фуражке с черным козырьком пропал в Кемерове

По данным поисковиков, местонахождение Александра Николаевича Хлебникова из столицы Кузбасса остается неизвестным с 26 июля 2022 года. Уточняется, что в тот день он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, седые волосы с залысиной, зеленые глаза. Предположительно, был одет в серо-голубой жилет с карманами, синие джинсы, черные кроссовки, белая фуражка с черным козырьком.

Если вам что-либо известно о том, где 74-летний кемеровчанин находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что волонтеры ПСО "Лиза Алерт" приступили к поискам 46-летнего жителя Кемеровской области, который пропал будучи в куртке и шлепанцах.