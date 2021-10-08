Мужчина в черных вещах пропал без вести в Кузбассе

Более двух недель назад, 19 сентября, в городе Полысаево ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 46-летний Сергей Викторович Филипенко, о чем сообщили в "Лизе Алерт" накануне вечером.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, каре-зеленые глаза. Был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие или черные штаны, черные туфли.
Связаться с волонтерами по вопросам поиска мужчины можно по номеру 8-800-700-54-52.
Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"
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