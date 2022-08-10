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Мужчина в черной ветровке и шлепанцах бесследно исчез в кузбасском городе

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Накануне в Кузбассе бесследно исчез мужчина, волонтеры уже приступили у поисковой операции.

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" в Сети опубликовали ориентировку на поиски 72-летнего Владимира Ивановича Шабалина из города Мыски. По их информации, его местонахождение остается неизвестным с 9 августа 2022 года. Тогда он ушел в неизвестном направлении и пропал.


Приметы жителя Кузбасса: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения на нем была черная ветровка, бело-голубая футболка в полоску, черные спортивные штаны, черные шлепанцы, темно-синяя кепка.


В случае, если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Ивановича, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните по номеру 112. Требуется помощь волонтеров.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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