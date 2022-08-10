Мужчина в черной ветровке и шлепанцах бесследно исчез в кузбасском городе

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" в Сети опубликовали ориентировку на поиски 72-летнего Владимира Ивановича Шабалина из города Мыски. По их информации, его местонахождение остается неизвестным с 9 августа 2022 года. Тогда он ушел в неизвестном направлении и пропал.

Приметы жителя Кузбасса: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения на нем была черная ветровка, бело-голубая футболка в полоску, черные спортивные штаны, черные шлепанцы, темно-синяя кепка.

В случае, если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Ивановича, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните по номеру 112. Требуется помощь волонтеров.