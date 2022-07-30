Мужчина в черном спортивном костюме пропал без вести в Кемерове

Савченко Алексей Алексеевич 1974 года рождения пропал без вести в Кемерове. Местонахождение горожанина остается неизвестным с 11 июля текущего года.
Рост мужчины составляет 175 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черный спортивный костюм, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кемеровчанине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Продолжаются поиски жительницы поселка Зайцево, пропавшей 23 июля 2022 года.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Загрузка комментариев