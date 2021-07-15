Мужчина в бежевой рубашке и черных брюках пропал в Кемерове

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Волонтеры сообщили о начале поисков 48-летнего жителя кузбасской столицы, пропавшего накануне.

В Кемерове пропал Альмухаметов Серуз Карбангалиевич, о чем добровольцы ПСО «Лиза Алерт» сообщили в официальном сообществе кузбасского филиала отрядов в Сети. Местонахождение мужчины 1972 года рождения неизвестно с 14 июля. Волонтеры в ориентировке на пропавшего также отмечают, что ему требуется медицинская помощь.


Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, имеет плотное телосложение, волосы – темно-русые с проседью, глаза - каре-зеленые.


На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: темно-серая вязаная жилетка с рисунком «ромбы», бежевая рубашка с коротким рукавом, черные брюки и кеды того же цвета.


Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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