Мужчина в бежевой рубашке и черных брюках пропал в Кемерове

В Кемерове пропал Альмухаметов Серуз Карбангалиевич, о чем добровольцы ПСО «Лиза Алерт» сообщили в официальном сообществе кузбасского филиала отрядов в Сети. Местонахождение мужчины 1972 года рождения неизвестно с 14 июля. Волонтеры в ориентировке на пропавшего также отмечают, что ему требуется медицинская помощь.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, имеет плотное телосложение, волосы – темно-русые с проседью, глаза - каре-зеленые.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: темно-серая вязаная жилетка с рисунком «ромбы», бежевая рубашка с коротким рукавом, черные брюки и кеды того же цвета.

Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.