Мужчина в белой вязаной шапке пропал без вести в Новокузнецке

Согласно информации поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение 32-летнего Баранова Андрея Ануаровича остается неизвестным с 30 января 2022 года. Пропал мужчина в Новокузнецке.
Рост новокузнечанина составляет 168 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и белую вязаную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее волонтеры объявляли поиск молодого кемеровчанина в берцах и жителя кузбасской столицы в красной куртке.
Загрузка комментариев