Мужчина уснул в женском наряде на улице в кузбасском городе

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Фото:  

Житель Ленинска-Кузнецкого заметил на одной из лавочек в городе спящим горожанина в откровенном наряде, причем одеяния на нем были женские. О своей «находке» очевидец сообщил в соцсетях.

В одном из крупнейших городских сообществ Ленинска-Кузнецкого местный житель рассказал о необычном способе времяпровождения земляка: мужчина в женском наряде лежал на одной из скамеек в парке города.


Горожанина автор публикации запечатлел на видео и в качестве доказательства своих слов распространил вместе с публикацией. Так, на нем представлен мужчина, одетый в женский корсет, чулки и кроссовки.


Пользователи Сети, обратившие свое внимание не соответствующий пост, предположили, что мужчина оказался в таком наряде из-за проигранного спора. В основном же горожане отреагировали на публикацию негативно, однако были и те, кто посчитали запечатленное в городе забавным.

Фото:  
Да!
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