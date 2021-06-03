Мужчина уснул в женском наряде на улице в кузбасском городе

В одном из крупнейших городских сообществ Ленинска-Кузнецкого местный житель рассказал о необычном способе времяпровождения земляка: мужчина в женском наряде лежал на одной из скамеек в парке города.

Горожанина автор публикации запечатлел на видео и в качестве доказательства своих слов распространил вместе с публикацией. Так, на нем представлен мужчина, одетый в женский корсет, чулки и кроссовки.

Пользователи Сети, обратившие свое внимание не соответствующий пост, предположили, что мужчина оказался в таком наряде из-за проигранного спора. В основном же горожане отреагировали на публикацию негативно, однако были и те, кто посчитали запечатленное в городе забавным.