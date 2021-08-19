Мужчина упал на автомобиль в Кемерове

Публикация с соответствующими данными появилась в одном из крупнейших городских сообществ с новостями Кузбасса в Сети. По словам ее автора, инцидент произошел рядом с домом №19, расположенном на бульваре Строителей.

С места происшествия горожанин представил несколько снимков, на которых запечатлен итог действа, развернувшегося в Кемерове. По кадрам видно, что на автомобиле лежит человек. При этом крыша транспорта, на которой и находился мужчина, продавлена. По фото также можно заметить, что на месте работали медики и силовики.

Вместе с этим, автор публикации отмечает, что горожанин, запечатленный на снимках, жив, однако был госпитализирован.