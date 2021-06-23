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Мужчина умер после падения из окна многоэтажки в Кемерове

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Накануне вечером жители Кемерова нашли на улице мертвого мужчину. Медики рассказали подробности инцидента.

Ранее в соцсетях кемеровчане сообщили, что обнаружили на улице труп, который лежит прямо под окнами дома на проспекте Шахтеров 35. Горожане отметили, что мужчина выпал из окна, предположительно, с 8 этажа.


Как сообщил VSE42.Ru пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик, это случилось около 19:00 на проспекте Шахтеров. Он уточнил, что смерть наступила из-за резкого обострения хронического заболевания.


На опубликованных кадрах видно, что месте работали правоохранители.

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