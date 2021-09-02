Мужчина убил сожительницу и ее малолетних детей в Кузбассе

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Стало известно о тройном убийстве, произошедшем в одной из квартир в пгт Яшкино, Кемеровская область. Мужчина убил свою сожительницу, а после расправился с ее детьми.

В Кемеровской области, поселке городского типа Яшкино, в одной из квартир жилого дома в минувшую среду, 1 сентября, были найдены сразу три тела без признаков жизни, принадлежавших 28-летней женщине и двум ее детям: семилетнему сыну и девятилетней дочери.


Как выяснилось, подозреваемый в тройном убийстве мужчина был задержан. Он оказался сожителем покойной. Согласно его показаниям, 6 августа, между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой он убил ее с помощью ножа. Однако после испугался, что находившиеся в момент совершения преступления в жилье дети расскажут кому-либо о деянии и расправился с ними, передает РЕН ТВ.


О трупах в квартире правоохранители узнали от соседей, которые подали жалобу на едкий запах из квартиры.

Да!
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