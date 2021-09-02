Мужчина убил сожительницу и ее малолетних детей в Кузбассе

В Кемеровской области, поселке городского типа Яшкино, в одной из квартир жилого дома в минувшую среду, 1 сентября, были найдены сразу три тела без признаков жизни, принадлежавших 28-летней женщине и двум ее детям: семилетнему сыну и девятилетней дочери.

Как выяснилось, подозреваемый в тройном убийстве мужчина был задержан. Он оказался сожителем покойной. Согласно его показаниям, 6 августа, между ним и женщиной произошла ссора, в ходе которой он убил ее с помощью ножа. Однако после испугался, что находившиеся в момент совершения преступления в жилье дети расскажут кому-либо о деянии и расправился с ними, передает РЕН ТВ.

О трупах в квартире правоохранители узнали от соседей, которые подали жалобу на едкий запах из квартиры.