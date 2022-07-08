Мужчина с зелено-голубыми глазами пропал без вести в кузбасском лесу

Царегородцев Константин Викторович 1971 года рождения проживает в поселке Темиртау Таштагольского района. Мужчина ушел в лес 7 июля 2022 года и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 171 сантиметр, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза зелено-голубые. Был одет в синюю ветровку, синюю футболку, темно-синие штаны. На ногах кузбассовца были черные кроссовки, а на голове – зеленая кепка камуфляжной расцветки, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Кроме того продолжаются поиски пенсионерки, тоже не вернувшейся из леса.