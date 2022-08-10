Мужчина с выразительной бородой исчез в Кузбассе больше недели назад

В поселке Тайбинка в Прокопьевском районе Кемеровской области бесследно исчез Александр Иванович Палащенко. Местонахождение 61-летнего мужчины остается неизвестным с 1 августа 2022 года, что следует из сводки волонтеров ПСО "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, а глаза карие. Отмечается, что житель Кузбасса носит бороду. Информации об одежде нет.

Если вам что-либо известно о местонахождении жителя шахтерского края, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мужчина в черной ветровке и шлепанцах бесследно исчез в кузбасском городе.