Мужчина с возможной потерей памяти бесследно исчез в Кузбассе

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили в своей группе в соцсети о том, что 1 мая ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Черепанов Артем Викторович 1994 года рождения. Мужчина проживает на два города: в Прокопьевске и Киселевске.

Приметы пропавшего кузбассовца: рост 177 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. На момент исчезновения на нем были темно-синяя куртка, трико, кроссовки и кепка — все синего цвета. Отмечается, что у мужчины есть проблемы с памятью, возможна ее потеря.

Владеющих информацией о возможном местонахождении горожанина волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.