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Мужчина с деформированной головой пропал в Кемерове

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Поисковики в Кузбассе объявили о начале розыска не разговаривающего горожанина. До пропажи он находился в социальном учреждении.

Ориентировкой на пропавшего поделились волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в официальном сообществе кузбасского филиала поисковиков в Сети. По информации добровольцев, бесследно исчез 49-летний Игнатьев Евгений Викторович 17 августа – в этот день он покинул социальное учреждение и отправился в неизвестном направлении.


Из особых примет мужчины выделяют то, что он имеют деформацию головы, а также не разговаривает. Из других: рост 175 сантиметров, телосложение - худощавое, волосы - черные с сединой, глаза - карие.


На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: темно-синий спортивный костюм и черные туфли. С собой у него может находиться светло-коричневая сумка-авоська.


Всех кузбассовцев, располагающих какими-либо сведениями о возможном местонахождении бесследно исчезнувшего мужчины, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.

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