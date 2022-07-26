Мужчина разбился при падении из окна девятиэтажки в Новокузнецке

В Сети появилась информация, что вечером в понедельник, 25 июля, мужчина погиб в результате падения с высоты. По данным интернет-пользователей, около 20:00 новокузнечанин попытался перелезть из окна девятого этажа на седьмой, но не удержался и сорвался вниз. На прикрепленных к посту кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело, а вокруг него собралась толпа людей.

В СУ СК по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что 26-летний горожанин скончался при падении из окна. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Предварительно, он употреблял наркотические вещества.