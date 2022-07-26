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Мужчина разбился при падении из окна девятиэтажки в Новокузнецке

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Мужчина в Новокузнецке упал с высоты при попытке перелезть из окна девятого этажа на седьмой. Следователи начали проверку по данному факту.

В Сети появилась информация, что вечером в понедельник, 25 июля, мужчина погиб в результате падения с высоты. По данным интернет-пользователей, около 20:00 новокузнечанин попытался перелезть из окна девятого этажа на седьмой, но не удержался и сорвался вниз. На прикрепленных к посту кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело, а вокруг него собралась толпа людей.


В СУ СК по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что 26-летний горожанин скончался при падении из окна. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Предварительно, он употреблял наркотические вещества.

Фото: ВКонтакте / "Все нормально, это Новокузнецк"

Да!
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