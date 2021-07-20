Мужчина пропал в канале кузбасской ГРЭС

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Горожанин утонул в водоеме в Кемеровской области. Поиски мужчины, как предполагается, могут затянуться из-за сильного течения.

Как пишут VSE42.Ru с ссылкой на Агентство по защите населения и территории, инцидент произошел в пятницу, 16 июля. Тогда же мужчина 1981 года рождения попал в технологический канал мысковской ГРЭС, из которого не смог выплыть.


К текущему же моменту известно, что специалисты уже организовали его поиски. В ходе соответствующих мероприятий было обследовано дно водоема, однако безрезультатно. Ситуация отягощена и сильным течением вод. Представители организации считают, что розыск мужчины может растянуться на длительный срок.

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