Мужчина потерял сознание прямо на проезжей части в кузбасском городе

Пешему участнику дорожного движения в Березовском потребовалась помощь: мужчина во время перехода проезжей части без сознания упал прямо на дороге.
Кузбассовца заметили рогсвардейцы, патрулировавшие улицы, и поспешили помогать горожанину.
- Стражи правопорядка оказали помощь гражданину и вызвали на место происшествия бригаду медиков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.
По результатам первичного осмотра медиками было принято решение о госпитализации мужчины. Его доставили в больницу. Правоохранители продолжили патруль.
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