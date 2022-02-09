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Мужчина пострадал в ДТП с длинномером в Кемерове

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В кузбасской столице произошла авария с участием иномарки и грузового транспорта. В городской ГИБДД AVOKADO рассказали подробности инцидента.

В социальных сетях появилась запись, на которую попало серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком. Со слов автора публикации, авария произошла 28 января около 19:00 в районе улицы Красноармейской, 59.


Интернет-пользователь указал, что участники происшествия не смогли определиться с виновником контакта, из-за чего обратились к землякам в надежде найти свидетелей. Сообщить полезные сведения можно через контакты в соцсетях.

– 40-летний водитель Iveco Stralis при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Toyota Caldina и совершил столкновение. От удара пострадал 31-летний водитель легковушки, – прокомментировали в кемеровской ГИБДД.

Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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