Мужчина пострадал при пожаре в новокузнецком доме

Сигнал о возгорании в доме по улице Климасенко в Новокузнецке поступил в 20:44, после чего на место отправились спасатели. Еще до их прибытия самостоятельно выйти на воздух из горящего здания смогли четверо жильцов.

Уже после пожарные заметили клубящийся из окна на пятом этаже дым, обследовали территорию и вывели в спецкостюмах на улицу десять человек. Еще трое были сняты с пятого этажа при помощи автолестницы, о чем сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

– Пострадал на пожаре мужчина 1950-го года рождения, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, – рассказал сайту VSE42.Ru пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

В квартире огонь испортил мебель и технику на 20 "квадратах", а причиной произошедшего может быть нарушение правил монтажа электрооборудования, считают специалисты.