Мужчина получил травмы в ДТП с грузовиком и "КамАЗом" на кузбасской автодороге

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В Кемеровской области произошла серьезная авария, в результате которой грузовик влетел в "КамАЗ". В ДТП пострадал 52-летний мужчина.

Как сообщили AVOKADO в региональной ГИБДД, предварительно, водитель автомобиля ГАЗ, двигавшийся в сторону Кемерова, не выбрал безопасную скорость и столкнулся "КамАЗом", который следовал с передней стороны. Авария произошла на участке трассы Кемерово – Новокузнецк в Беловском районе.

– Пострадал 52-летний водитель автомобиля ГАЗ. Ему назначено стационарное лечение, – уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жесткое ДТП с "КамАЗом" и грузовиком произошло на кузбасской трассе.

Видео: Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий

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