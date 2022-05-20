Как сообщили AVOKADO в региональной ГИБДД, предварительно, водитель автомобиля ГАЗ, двигавшийся в сторону Кемерова, не выбрал безопасную скорость и столкнулся "КамАЗом", который следовал с передней стороны. Авария произошла на участке трассы Кемерово – Новокузнецк в Беловском районе.

– Пострадал 52-летний водитель автомобиля ГАЗ. Ему назначено стационарное лечение, – уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жесткое ДТП с "КамАЗом" и грузовиком произошло на кузбасской трассе.