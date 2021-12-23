Мужчина погиб после наезда иномарки на женщину и кафе в Кемерове

Трагедия на дороге произошла сегодня утром в четверг, 23 декабря, на пересечении пр. Ленина и ул. 9 Января в областном центре. По данным полиции, 29-летний мужчина за рулем "Мазды" проехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходе сбил 65-летнюю женщину. После автомобиль виновника влетел в павильон круглосуточного кафе.

– В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Мазда" и пешеход, характер их травм уточняется. 25-летний пассажир иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Обстоятельства произошедшего уточняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.