Мужчина погиб на одном из угольных разрезов в Кузбассе

Водитель автосамосвала погиб в результате ЧП на территории угольного разреза "Барзасское товарищество" в Кемеровском районе. Авария произошла 10 мая текущего года. Об этом сообщили VSE42.Ru представители предприятия.
– 10 мая около 11 часов дня на технологической дороге "Барзасского товарищества" автосамосвал БелАЗ-75131 перевернулся. Все обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы, – рассказали изданию сотрудники разреза.
Позднее снимки с места происшествия появились в социальных сетях.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Загрузка комментариев