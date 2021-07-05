Мужчина начал курить во время поездки в автобусе в Новокузнецке

Пост с соответствующим сообщением был опубликован в одном из крупнейших городских сообществ Новокузнецка в социальных сетях. В нем же говорится, что неизвестный мужчина, находясь на пассажирском сиденье во время курсирования автобуса по маршруту, закурил прямо в салоне транспорта. При этом внутри находились и другие горожане. Автор публикации отметил, что произошедшее шокировало его.

Отреагировавшие на жалобу пользователи Сети негативно оценили действия мужчины, отметив, что подобные ситуации можно разрешить при помощи огнетушителя, использование которого, по их мнению, смогло бы отбить у горожанина желание совершать подобные действия в дальнейшем.

Были и те, кто негативно отнесся к поступку автора публикации, подчеркнув, что большинство людей способны делать только фотографии нарушителей для их дальнейшего распространения, но не могут подойти к ним и сделать замечание лично.