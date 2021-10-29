Мужчина на плечах унес дорожный знак с ограждением с центра Кемерова

Мужчину с дорожным знаком на плече заметили очевидцы, которые запечатлели подозрительного незнакомца на камеру. Ролик появился в сообществе в Сети. В подписи к кадру автор указал, что похититель указателя с ограждением был замечен в районе проспекта Советского, неподалеку от торгового центра.

Из видеозаписи следует, что местный житель в черной одежде взвалил на себя знак и следовал с ним по дорожке вдоль кустов. Подписчик паблика выразил предположение, что земляк задумал отнести знак в пункт приема металла