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Мужчина на надувном матрасе посреди Томи удивил кемеровчан

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Фото:  

Жители столицы Кузбасса сообщили о полуголом горожанине в воде.

Накануне, 11 мая, находившиеся на берегу Томи кемеровчане заметили, что посреди реки находится мужчина в плавках. Он расположился на надувном матрасе. Горожане поспешили заснять происходящее на камеру и выложить получившиеся снимки в Сеть.

‒ Кемеровчанин открыл купальный сезон, ‒ пошутил автор фотографий.

Кадры с места событий вызвали у пользователей одобрение, однако некоторые комментаторы обеспокоились судьбой мужчины, так как вода сейчас слишком холодная для купания. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить, не потребовалась ли горожанину помощь. Специалисты рассказали, что в экстренные службы соответствующий сигнал не поступал.

Фото: Telegram / Кузбассовец в шоке

Да!
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