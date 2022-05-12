Мужчина на надувном матрасе посреди Томи удивил кемеровчан

Накануне, 11 мая, находившиеся на берегу Томи кемеровчане заметили, что посреди реки находится мужчина в плавках. Он расположился на надувном матрасе. Горожане поспешили заснять происходящее на камеру и выложить получившиеся снимки в Сеть.

‒ Кемеровчанин открыл купальный сезон, ‒ пошутил автор фотографий.

Кадры с места событий вызвали у пользователей одобрение, однако некоторые комментаторы обеспокоились судьбой мужчины, так как вода сейчас слишком холодная для купания. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить, не потребовалась ли горожанину помощь. Специалисты рассказали, что в экстренные службы соответствующий сигнал не поступал.