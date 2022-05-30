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Мужчина на краю моста в Новокузнецке привлек внимание очевидцев и экстренных служб

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В южной столице Кузбасса молодой мужчина оказался на краю моста, под которым находилась оживленная проезжая часть. В местной службе спасения отреагировали на инцидент.

В одном из сообществ с кузбасскими новостями во "ВКонтакте" появился пост, что в южной столице Кузбасса молодой мужчина, заранее обойдя все ограждения, вышел на самый край моста, под которым находилась оживленная автомобильная дорога.


Со слов автора публикации, в скором времени подъехали и спасатели, которым удалось вывести незнакомца на безопасный участок.


За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в поисково-спасательную службу города Новокузнецк, где, выслушав запрос, отказались оперативно предоставить комментарий по произошедшему.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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