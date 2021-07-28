Мужчина и женщина попали в больницу с травмами после ДТП на мотоцикле в центре Кемерова

В среду, 28 июля, около 14:37 на улице Красноармейской 41а въехали друг в друга мотоцикл и легковушка. За рулем мотоцикла был мужчина, с ним также ехала его спутница. По информации ОГИБДД Кемерова, предоставленной VSE42.Ru, они были госпитализированы.

Позже в Кузбасском центре медицины катастроф уточнили сайту, что состояние пострадавших 36-летнего мотоциклиста и его 29-летней пассажирки оценивается как тяжелое.

Бригада медработников увезла травмировавшихся людей с места аварии в больницу.