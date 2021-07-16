Мужчина и женщина погибли в дневном пожаре под Кемеровом

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Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели двух людей на пожаре, произошедшем сегодня днем в Кемеровском районе.

В пятницу, 16 июля, около 12:30 следователи получили сигнал о смерти двух людей при пожаре в жилом доме в селе Андреевка Кемеровского муниципального округа. Спасатели после тушения огня нашли тела 39-летней женщины и 61-летнего мужчины.

— Предварительно установлено, что в дневное время местные жители увидели, что горит дом, вызвали сотрудников МЧС. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в жилище тела мужчины и женщины, — сообщили в областном СУ СКР.

Предположительно, источник огня расположен на веранде. На месте пожара ведется работа, следователям предстоит выяснить характер отношений погибших, причину трагедии. Проводится доследственная проверка.

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