Мужчина без трусов устроил дебош в кемеровском гипермаркете

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая. Тогда в социальных сетях свидетель выступления разместил видео, на котором запечатлен буйный посетитель продуктового гипермаркета, расположенного на проспекте Ленинградском.
Автор ролика заверил, что дебошир уничтожил стеллажи со спиртными напитками.
– Минут 15 бегал, разнес винно-водочный отдел, потом (наносил себе раны). Устраивал шоу без трусов. Потом его скрутили и забрали, – сообщил пользователь Сети.
Из кадров следует, что в конце ролика обнаженного нарушителя порядка задержали прибывшие росгвардейцы.
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