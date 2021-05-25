Мужчина без правой ноги пропал в Кузбассе

В Кузбассе пропал без вести 47-летний Антропов Александр Васильевич. Ориентировку на поиски кемеровчанина 1973 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Последний раз родственники прокопчанина видели его 14 мая. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, имеет плотное телосложение, волосы русые, глаза карие. Также отмечается, что у мужчины отсутствует правая нога и ему требуется медицинская помощь.

Во что горожанин был одет на момент, когда выходил из дома, сейчас неизвестно, однако уточняется, что с собой у него могут быть костыли.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.