По данным следствия, в январе 2022 года 36-летний бывший новокузнецкий чиновник обратился в правоохранительные органы Москвы с заявлением о том, что его супруга уехала в неизвестном направлении в августе 2021 года. При этом мужчина рассказал, что женщина якобы связывается с ним через социальные сети, будучи за границей.

Однако следствие установило, что жена уроженца Кузбасса не выезжала за пределы страны. После этого мужчина сознался в том, что убил супругу. Кроме того, он указал место, где захоронил тело. Возбужденное в отношении него дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ передано в суд для рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГСУ СК по городу Москве.

Напомним, что в начале текущего года экс-глава Центрального района Новокузнецка признался в расчленении жены. Подруга "Мисс Кузбасс-2010" рассказала об убитой. Позднее подозреваемый обвинил супругу в угрозах. Эксперт выявила в муже погибшей признаки серийного убийцы.