Экс-чиновник южной столицы Кузбасса Александр Попов, который задержан по подозрению в убийстве своей жены Ксении Сапожниковой, раскрыл новые детали трагедии. По словам мужчины, в тот день у супругов произошла ссора: Ксения заявила, что поедет праздновать 30-летний юбилей с подругой в Эмираты, что вызвало недовольство Александра. В ходе словесной перепалки женщина якобы взялась за нож.

– Она схватила нож после продолжительных разговоров начала мне угрожать, – заявил Попов следователям.– Нож сначала вот так был. Потом вот так. Угрожала сначала мне. Потом махать начала. Я схватил подушку. Я пытался отбить подушкой.

После этого, по словам задержанного, Ксения запнулась о лежащий на полу матрас, супруги упали, и Александр случайно вонзил в шею жены нож. После этого мужчина спрятал тело в пакеты и вывез в лес, пишет Вести.ru. Сейчас бывший новокузнецкий чиновник находится под стражей.

Напомним, что экс-глава Центрального района южной столицы Кузбасса признался в убийстве и расчленении жены. Кадрами с места захоронения тела поделился московский Следком.