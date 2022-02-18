Муж "Мисс Кузбасс-2010" обвинил убитую в угрозах

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Бывший глава Центрального района Новокузнецка рассказал правоохранителям, что в ходе фатальной ссоры супруга якобы угрожала ему ножом.

Экс-чиновник южной столицы Кузбасса Александр Попов, который задержан по подозрению в убийстве своей жены Ксении Сапожниковой, раскрыл новые детали трагедии. По словам мужчины, в тот день у супругов произошла ссора: Ксения заявила, что поедет праздновать 30-летний юбилей с подругой в Эмираты, что вызвало недовольство Александра. В ходе словесной перепалки женщина якобы взялась за нож.

– Она схватила нож после продолжительных разговоров начала мне угрожать, – заявил Попов следователям.– Нож сначала вот так был. Потом вот так. Угрожала сначала мне. Потом махать начала. Я схватил подушку. Я пытался отбить подушкой.

После этого, по словам задержанного, Ксения запнулась о лежащий на полу матрас, супруги упали, и Александр случайно вонзил в шею жены нож. После этого мужчина спрятал тело в пакеты и вывез в лес, пишет Вести.ru. Сейчас бывший новокузнецкий чиновник находится под стражей.


Напомним, что экс-глава Центрального района южной столицы Кузбасса признался в убийстве и расчленении жены. Кадрами с места захоронения тела поделился московский Следком.

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