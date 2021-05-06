Музей под открытым небом появился в кузбасском городе

0
Фото:  

Власти занялись установкой военной техники на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945. Примечательное место в Юрге пополнилось музеем, доступным для всех желающих.

О работах в Юрге сообщил мэр города Алексей Фомин в Instagram. Публикация с соответствующей информацией появилась в соцсетях градоначальника в среду, 5 мая.

- Устанавливаем на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941–1945 годах, военную технику. Теперь здесь будет музей под открытым небом, - сообщил Фомин.

В музее же были установлены: пушка М-46, танк Т-80, боевая машина пехоты – БМП-1, Танк-64, бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ, танк Т-62, бронетранспортер БТР-80. В будущем свое место займет еще один экспонат – танк Т-62, уточнил градоначальник.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24787

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined