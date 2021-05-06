Музей под открытым небом появился в кузбасском городе

О работах в Юрге сообщил мэр города Алексей Фомин в Instagram. Публикация с соответствующей информацией появилась в соцсетях градоначальника в среду, 5 мая.

- Устанавливаем на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941–1945 годах, военную технику. Теперь здесь будет музей под открытым небом, - сообщил Фомин.

В музее же были установлены: пушка М-46, танк Т-80, боевая машина пехоты – БМП-1, Танк-64, бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ, танк Т-62, бронетранспортер БТР-80. В будущем свое место займет еще один экспонат – танк Т-62, уточнил градоначальник.