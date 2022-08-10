Мусорщики при выполнении работы оставили жителям двора в Белове свалку

На просторах Сети жители города Белово пожаловались на небрежных работников коммунальных служб, которые поленились убрать скопившийся у контейнеров мусор, а также не соизволили поставить урны на места, где они ранее и стояли.

–Уважаемые коммунальщики, просьба убрать мусор вокруг контейнеров, очистить контейнерную площадку и установить все на свои места (контейнера стоят на тротуаре), – указал автор поста во "ВКонтакте".

Судя по фото, мало того, что некоторые контейнеры уже требуют замены, поскольку их основание сломано. При этом в комментариях часть интернет-пользователей в сложившемся беспорядке обвинила жильцов двора, поскольку, по мнению подписчиков сообщества, мимо урн сваливали ветошь люди, а не мусорщики.