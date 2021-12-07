Мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия ДТП, произошедшего в Березовском. По словам автора ролика, в аварии участвовал автобус. Подробности корреспонденту AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел сегодня, около 9 часов утра. По предварительным данным, водитель мусоровоза выезжал задним ходом со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего совершил столкновение с автобусом.

‒ В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель автобуса. Пассажиры не пострадали, с места ДТП уехали на следующем маршрутном транспортном средстве, ‒ рассказали сотрудники УГИБДД Кузбасса.





Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель автомобиля, выезжающего со второстепенной дороги на главную, обязан убедиться, что его маневр не создаст помех другим участникам движения и уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по главной.