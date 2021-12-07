Мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе

0
Фото:  

Очевидцы сообщили об аварии, произошедшей в кузбасском городе. Сотрудники УГИБДД Кузбасса прокомментировали инцидент.

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия ДТП, произошедшего в Березовском. По словам автора ролика, в аварии участвовал автобус. Подробности корреспонденту AVOKADO сообщили в УГИБДД Кузбасса.


Инцидент произошел сегодня, около 9 часов утра. По предварительным данным, водитель мусоровоза выезжал задним ходом со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего совершил столкновение с автобусом.

‒ В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель автобуса. Пассажиры не пострадали, с места ДТП уехали на следующем маршрутном транспортном средстве, ‒ рассказали сотрудники УГИБДД Кузбасса.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водитель автомобиля, выезжающего со второстепенной дороги на главную, обязан убедиться, что его маневр не создаст помех другим участникам движения и уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по главной.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31654

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined